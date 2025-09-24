×
Papa León XIV
Papa León XIV

El papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

El pontífice recordó además que el sábado 11 de octubre participará en la vigilia en ocasión del Jubileo de la espiritualidad mariana en la que se rezará el rosario

    Expandir imagen
    El papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz
    El papa León XIV saluda a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este miércoles. (EFE/ GIUSEPPE LAMI)

    El papa León XIV invitó a los fieles católicos a dedicar el mes de octubre a rezar cada día el rosario por la paz en el mundo, tanto en soledad, como en familia y en comunidad, durante la audiencia general de los miércoles antes miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro.

    El pontífice recordó además que el sábado 11 de octubre participará en la vigilia en ocasión del Jubileo de la espiritualidad mariana en la que se rezará el rosario, además de celebrar la apertura del Concilio Vaticano II.

    En esta ocasión, el papa no hizo referencia a la situación en Gaza o en Ucrania.

    La fe y la ciencia

    Además, durante el saludo a los fieles de lengua árabe, y en ocasión del comienzo del nuevo año escolar, invitó a los estudiantes "a preservar la fe y a nutrirse de ciencia, para un futuro mejor en el que la humanidad pueda disfrutar de paz y tranquilidad".

    "En estos tiempos que corren, entre los escombros del odio que mata, seamos portadores del amor de Jesús, que ilumina y levanta a la humanidad", afirmó en otro momento en la audiencia general durante el saludo a los fieles de lengua portuguesa.

    Mientras que en su catequesis, afirmó que los infiernos están también en la cotidianidad "de la soledad, de la vergüenza, del abandono, del cansancio de vivir".

    "Cristo entra en todas estas realidades oscuras para testimoniarnos el amor del Padre. No para juzgar, sino para liberar. No para culpabilizar, sino para salvar.Lo hace sin clamor, de puntillas, como quien entra en una habitación de hospital para ofrecer consuelo y ayuda", concluyó.

