El papa dice que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir la cercanía de un médico

El papa León XIV durante su visita al Centro Mariapoli dei Focolarini, en la localidad romana de Castel Gandolfo, donde conmemora el décimo aniversario de la encíclica medioambiental del papa Francisco, 'Laudato Sì' (2015). ( EFE )

El papa León XIV afirmó este miércoles que el uso "de la inteligencia artificial en medicina puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico" y "un gesto de cercanía o una palabra de consuelo".

Así lo indicó al recibir este miércoles en el Vaticano a la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (Confemel), "un organismo que representa a más de dos millones de médicos que trabajan para hacer llegar una asistencia sanitaria de calidad a todos los rincones de sus países".

"El diálogo, la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica, más allá de los instrumentos y herramientas que se utilicen para tratar las enfermedades", agregó el papa estadounidense y también peruano.

Y recordó que "son muchas las figuras de médicos que han sabido dedicar sus vidas al bien de sus pacientes" y entre ellos destacó al venezolano José Gregorio Hernández, que será canonizado el 19 de octubre, y que es un buen ejemplo para ustedes, pues supo compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados, lo que le valió el título de 'médico de los pobres'".

IA: gran ayuda

Ante ello, instó a los médicos "a seguir profundizando en la importancia de la relación médico-paciente. Una relación entre dos personas, con sus cuerpos y su interioridad, con su historia".

"(La inteligencia artificial en medicina) puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren", agregó.

"El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo", concluyó.