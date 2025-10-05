×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Israel
Israel

Veintiocho franceses de la Flotilla serán deportados de Israel a Grecia este lunes

La lista detallada de pasajeros se transmitirá este lunes por la mañana

    Expandir imagen
    Veintiocho franceses de la Flotilla serán deportados de Israel a Grecia este lunes
    Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud fueron detenidos y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. (FUENTE EXTERNA)

    Fuentes del Ministerio de Exteriores francés confirmaron este domingo que 28 franceses serán expulsados mañana por la tarde de Israel, en un vuelo con dirección a Atenas.

    Así lo confirmó el portavoz de la cartera que dirige el ministro Jean-Noël Barrot, Pascal Confavreux, quien señaló en un mensaje en la red social X que Francia pudo realizar el viernes una primera visita consular a los detenidos en la prisión de Ktziot y que se encontraban bien.

    "Nuestra prioridad sigue siendo el regreso a Francia de nuestros ciudadanos lo antes posible", señaló el portavoz, además de especificar que, de los 28 ciudadanos franceses que serán deportados mañana, algunos están también registrados con otras nacionalidades.

    RELACIONADAS

    La lista detallada de pasajeros se transmitirá este lunes por la mañana, indicaron las fuentes, mientras los equipos del Ministerio "siguen plenamente movilizados para garantizar la protección consular" de los detenidos, "velar por sus condiciones de detención y facilitar su regreso a Francia lo antes posible". 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 