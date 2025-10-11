×
Secretario de Estado del Vaticano espera que el Nobel de la Paz a Machado "ayude al país"

Parolin fue nuncio en Venezuela entre 2009 y hasta 2013, cuando el papa Francisco lo nombró secretario de Estado del Vaticano

    Expandir imagen
    Secretario de Estado del Vaticano espera que el Nobel de la Paz a Machado ayude al país
    Una imagen proporcionada por Vatican Media muestra al Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin (derecha), en una audiencia privada con la presidenta federal de Suiza, Karin Keller-Sutter (izquierda), en la Ciudad del Vaticano, el 3 de octubre de 2025. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

    El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, mostró su deseo de que el premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado "realmente ayude al país".

    "Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos", dijo el "número dos" del Vaticano anoche al margen de un acto en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

    Nuncio en Venezuela

    Parolin conoce muy bien Venezuela, tras haber sido nuncio entre 2009 y hasta 2013, cuando el papa Francisco le llamó al Vaticano para que fuera el secretario de Estado.

    El Comité Noruego del Nobel escogió a Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

