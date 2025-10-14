Rusia toma localidad ucraniana en sus esfuerzos de cercar el nudo estratégico de Pokrovsk

Una fotografía proporcionada por el servicio de prensa de la 24ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 14 de octubre de 2025 muestra la ciudad dañada de Kostiantynivka en la región de Donetsk, Ucrania, el 12 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa en curso. ( EFE/EPA )

Las Fuerzas Armadas rusas tomaron la localidad de Balagán y se adentraron en la ciudad de Mirnograd, en el marco de sus esfuerzos de cercar el importante nudo logístico ucraniano de Pokrovsk, uno de los principales objetivos rusos en la región de Donetsk, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Balagán de la república popular de Donetsk y continuaron avanzando en los barrios orientales de la localidad de Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)", señaló el mando militar ruso en un parte publicado en Telegram.

Estos esfuerzos buscan lograr el cerco de Pokrovsk, parcialmente tomado por las fuerzas rusas.

Ciudad asediada

Según publicaciones de blogueros militares rusos e imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas controlan con drones las carreteras de abastecimiento al noroeste de la ciudad, donde impiden en paso de abastecimientos y refuerzos a la ciudad asediada.

Con su avance por Mirnograd, las fuerzas rusas bloquearían al Ejército ucraniano en el flanco oriental de Pokrovsk, incrementando la presión en este sector.