×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
León XIV
León XIV

El papa, la reina Letizia y el presidente uruguayo celebran en Roma el Día de Alimentación

Tras la apertura, reservada para el pontífice, abrirá el coloquio el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu

    Expandir imagen
    El papa, la reina Letizia y el presidente uruguayo celebran en Roma el Día de Alimentación
    El papa León XIV (izq.), la reina Letizia de España (centro) y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (derecha), quienes participarán en el evento del Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO, en Roma. (FUENTE EXTERNA)

    El papa León XIVLa reina Letizia de España y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras autoridades, celebrarán mañana en Roma el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que cumple ochenta años de historia.

    La ceremonia de apertura de este foro para celebrar el Día Mundial de la Alimentación comenzará a las 10.30 hora local (8.30 GMT) en la sede de este organismo especializado de Naciones Unidas, entre el Circo Máximo de Roma y las ruinas de las Termas de Caracalla.

    Los invitados

    Los invitados más destacados son el papa León XIV, que se estrena en este evento, y la reina Letizia de España, embajadora de buena voluntad en materia de nutrición de este organismo.

    RELACIONADAS

    También intervendrán el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el rey Letsie III de Lesoto, la princesa Basma Bint Ali de Jordania; el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

    Tras la apertura, reservada para el pontífice, abrirá el coloquio el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu.

    Además, han sido invitados los responsables de las otras tres agencias especializadas con sede en Roma: el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), el español Álvaro Lario, y la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la estadounidense Cindy McCain.

    La FAO este año cumple 80 años de historia y, para celebrarlo, a las 9.30 hora local (7.30 GMT) inaugurará un museo sobre la múltiples culturas alimentarias del mundo ante la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella.

    Por la tarde, a partir de las 15.00 horas (13.00 GMT), dará inicio una serie de paneles y diálogos sobre el futuro de la alimentación en un mundo marcado por la crisis climáticas, en los que intervendrán expertos, científicos y economistas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 