El Turismo a nivel mundial reduce su huella de carbono y supera el nivel económico de la prepandemia
El turismo genera uno de cada diez empleos en el mundo y promueve la inclusión de mujeres y jóvenes
La actividad económica del sector de viajes y turismo superó en 2024 los niveles alcanzados antes de la pandemia de corononavirus, al tiempo que redujo en un 9.3 % las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), según indicó este jueves una investigación.
El informe ambiental y social del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) destacó que este sector representa actualmente el 7.3 % del total global de emisiones, frente al 8.3 % en 2019, mientras que su contribución al producto interior bruto (PIB) creció un 6 %.
El documento resaltó que, en paralelo con la caída del impacto ambiental, los viajes y el turismo aportaron 10,900 millones de dólares al PIB en 2024, frente a los 10,300 millones registrados en la prepandemia.
"Este descenso refleja una reducción en la intensidad de emisiones (emisiones por unidad de producción económica), que ha caído un 15 % desde 2019, con un sector que genera cada vez más valor económico produciendo menos emisiones", señaló el WTTC.
Explicó que los avances en política medioambiental se deben, en su mayoría, a mejoras en eficiencia, lo que incluye un aumento del 16.6 % en la adopción de energía baja en carbono y una reducción del 5.7 % en el uso de combustibles fósiles.
"Nuestros datos muestran que el 40 % de nuestras emisiones proviene del transporte y un 19 % adicional de la electricidad adquirida. También sabemos que el 57.4 % de nuestras emisiones proviene de nuestra cadena de suministro", señaló en un comunicado su consejero delegado interino, Gloria Guevara.
A su juicio, estas cifras demuestran que el sector de viajes y turismo puede crecer mientras reduce su impacto ambiental, al tiempo que abogó por "seguir acelerando la acción".
"Debemos redoblar los esfuerzos en combustibles sostenibles, energías renovables e infraestructura baja en carbono, y para lograrlo son clave las alianzas público-privadas efectivas", agregó.
ONU Turismo reconoce con Collado el liderazgo de Dominicana en la industria mundial
Los principales líderes del turismo mundial participan en la Cumbre Global del WTTC en Roma
Empleos a mujeres
Esta industria, según el informe, sostiene uno de cada diez empleos en el mundo y desempeña un papel importante en la inclusión social de la mujeres y los jóvenes.
En este sentido, el sector dio trabajo a 126 millones de mujeres en 2024, lo que representa un aumento de 6.3 millones respecto al año anterior y de 4.3 millones respecto a 2019.
También precisó que los viajes y turismo generaron 3,500 millones de dólares en ingresos fiscales, frente a los 3,300 billones de 2019, en un aumento del 6.1 % que equivale a una décima parte de los ingresos gubernamentales globales.