El Turismo a nivel mundial reduce su huella de carbono y supera el nivel económico de la prepandemia

El turismo mundial supera niveles económicos prepandemia y reduce 9.3 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, según el WTTC. ( EFE )

La actividad económica del sector de viajes y turismo superó en 2024 los niveles alcanzados antes de la pandemia de corononavirus, al tiempo que redujo en un 9.3 % las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), según indicó este jueves una investigación.

El informe ambiental y social del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) destacó que este sector representa actualmente el 7.3 % del total global de emisiones, frente al 8.3 % en 2019, mientras que su contribución al producto interior bruto (PIB) creció un 6 %.

El documento resaltó que, en paralelo con la caída del impacto ambiental, los viajes y el turismo aportaron 10,900 millones de dólares al PIB en 2024, frente a los 10,300 millones registrados en la prepandemia.

"Este descenso refleja una reducción en la intensidad de emisiones (emisiones por unidad de producción económica), que ha caído un 15 % desde 2019, con un sector que genera cada vez más valor económico produciendo menos emisiones", señaló el WTTC.

Explicó que los avances en política medioambiental se deben, en su mayoría, a mejoras en eficiencia, lo que incluye un aumento del 16.6 % en la adopción de energía baja en carbono y una reducción del 5.7 % en el uso de combustibles fósiles.

"Nuestros datos muestran que el 40 % de nuestras emisiones proviene del transporte y un 19 % adicional de la electricidad adquirida. También sabemos que el 57.4 % de nuestras emisiones proviene de nuestra cadena de suministro", señaló en un comunicado su consejero delegado interino, Gloria Guevara.

A su juicio, estas cifras demuestran que el sector de viajes y turismo puede crecer mientras reduce su impacto ambiental, al tiempo que abogó por "seguir acelerando la acción".

"Debemos redoblar los esfuerzos en combustibles sostenibles, energías renovables e infraestructura baja en carbono, y para lograrlo son clave las alianzas público-privadas efectivas", agregó.

Empleos a mujeres

Esta industria, según el informe, sostiene uno de cada diez empleos en el mundo y desempeña un papel importante en la inclusión social de la mujeres y los jóvenes.

En este sentido, el sector dio trabajo a 126 millones de mujeres en 2024, lo que representa un aumento de 6.3 millones respecto al año anterior y de 4.3 millones respecto a 2019.

También precisó que los viajes y turismo generaron 3,500 millones de dólares en ingresos fiscales, frente a los 3,300 billones de 2019, en un aumento del 6.1 % que equivale a una décima parte de los ingresos gubernamentales globales.