Papa León XIV

El papa León XIV alerta sobre el creciente rechazo al matrimonio

El pontífice subrayó la importancia de promover "acciones orgánicas y concertadas en apoyo de la familia"

    Expandir imagen
    El papa León XIV alerta sobre el creciente rechazo al matrimonio
    El papa León XIV durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro ante cerca 50,000 personas. (EFE/ DICASTERIO PARA LA COMUNICACIÓN DEL VATICANO/MATTEO PERNASELCI)

    El papa León XIV advirtió este viernes sobre "las tendencias, en muchas regiones del mundo, a no apreciar o incluso rechazar el matrimonio" y pidió promover políticas de apoyo a la familia durante una audiencia en el Vaticano.

    El pontífice se reunió con docentes y estudiantes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, donde subrayó la importancia de promover "acciones orgánicas y concertadas en apoyo de la familia" y destacó la necesidad de "políticas que garanticen condiciones de vida y trabajo adecuadas".

    "Nuestro tiempo está marcado no solo por tensiones e ideologías que confunden los corazones, sino también por una creciente búsqueda de espiritualidad, verdad y justicia, especialmente entre los jóvenes", señaló.

    Calidad de vida

    El pontífice apuntó que la calidad de la vida social y política de un país se mide, en particular, por cómo permite a las familias vivir bien y tener tiempo para sí mismas.

    "Se necesitan iniciativas concretas: políticas que garanticen condiciones de vida y trabajo adecuadas; iniciativas formativas y culturales que reconozcan la belleza de engendrar juntos; una pastoral que acompañe a mujeres y hombres con cercanía y escucha", detalló el papa estadounidense y con nacionalidad peruana.

    Y añadió: "La maternidad y la paternidad, así custodiadas, no son en absoluto pesos que gravan sobre la sociedad, sino una esperanza que la fortalece y la renueva".

    "En una sociedad que a menudo exalta la productividad y la velocidad en detrimento de las relaciones, se vuelve urgente devolver tiempo y espacio al amor que se aprende en la familia, donde se entrelazan las primeras experiencias de confianza, don y perdón, que constituyen el tejido de la vida social", afirmó.

    También recordó las palabras de su predecesor, el papa Francisco, "cuando se dirigió con ternura a las mujeres embarazadas pidiéndoles que custodiaran la alegría de traer al mundo una nueva vida", y León XIV reiteró que "la vida humana es un don y debe ser siempre acogida con respeto, cuidado y gratitud".

    "Ante la realidad de tantas madres que viven el embarazo en condiciones de soledad o marginación, siento el deber de recordar que la comunidad civil y la comunidad eclesial deben comprometerse con constancia para devolver a la maternidad su plena dignidad", dijo.

    León XIV destacó además que el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II contribuye a la "actualización constante del diálogo" entre la vida familiar, el mundo del trabajo y la justicia social, abordando cuestiones como la paz, el cuidado de la vida y de la salud, el desarrollo humano integral, el empleo juvenil, la sostenibilidad económica y la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, "todos factores que influyen en la decisión de casarse y de tener hijos". 

