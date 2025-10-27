Putin promulga ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica con Venezuela

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante su visita a uno de los puestos de mando del Grupo Conjunto de Fuerzas, en un lugar no revelado. ( EFE/EPA/OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA RUSA )

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó la ley de ratificación de Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Venezuela firmado en Moscú el 7 de mayo pasado, informó este lunes el Kremlin.

El tratado amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

El documento bilateral fue ratificado el martes de la semana pasada por la Duma o cámara de diputados, y al día siguiente por el Consejo de Federación, el Senado de Rusia.

El Parlamento venezolano ratificó el tratado el 30 de septiembre, y el pasado 7 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo promulgó.

"Esta sincronización de los procesos de ratificación es muy importante, en nuestra opinión, en la situación actual, en la que Venezuela es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la presión militar directa, por parte de los Estados Unidos", aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Solidaridad de Moscú

El mismo día que la Duma ratificó el tratado, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó la solidaridad de Moscú con Caracas "ante las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia" en una reunión con el embajador venezolano, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

Rusia sigue apoyando diplomáticamente a Venezuela en la esfera internacional, solidarizándose tras las recientes presiones de Estados Unidos, que ha puesto la mirilla en el narcotráfico en la costa caribeña.