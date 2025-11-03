El primer ministro ruso dice que los lazos con China "siguen prosperando pese a sanciones"

El primer ministro de China, Li Qiang (der.), recibe al primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin (izq.), antes de su reunión en la Casa de Huéspedes Estatal de Xihu en Hangzhou, China. ( EFE/EPA/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK )

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, aseguró este lunes que las relaciones entre China y Rusia "siguen prosperando pese a los obstáculos y las sanciones occidentales ilegales", durante una reunión con su homólogo chino, Li Qiang, en el marco de su visita al gigante asiático.

Mishustin subrayó que las relaciones entre Moscú y Pekín "se encuentran en su mejor momento en siglos y siguen prosperando en todos los ámbitos", informó en su cuenta oficial de la red social Weibo el medio ruso Sputnik.

El funcionario ruso participa hoy en el 30º encuentro ordinario entre los jefes de Gobierno de ambos países, que se celebra en la ciudad oriental de Hangzhou.

"Nuestro mecanismo defiende el espíritu de una asociación estratégica integral de coordinación, garantizando una cooperación eficaz entre todos los órganos administrativos de ambos países", aseguró Mishustin, citado por la agencia rusa Tass en Weibo.

Está previsto que Mishustin se reúna este martes con el presidente chino, Xi Jinping, unos días después de que el mandatario del país asiático se viese en Corea del Sur con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según Trump, él y Xi acordaron "trabajar juntos" para poner fin a la guerra en Ucrania.

Antes de la invasión

En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Xi y su par ruso, Vladímir Putin, proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde entonces, han defendido que sus lazos "no amenazan a ningún país" y que, en realidad, "hacen avanzar la multipolarización del mundo", al tiempo que han profundizado sus intercambios.

Sobre el conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua durante la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

Asimismo, Pekín se ha opuesto a las "sanciones unilaterales ilegales" contra Moscú por considerar que "no solucionan los problemas".