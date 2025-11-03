×
Huracán Melissa
UE destina 21.5 millones a Venezuela y Haití por crisis humanitaria y a Caribe por huracán

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia

    Expandir imagen
    UE destina 21.5 millones a Venezuela y Haití por crisis humanitaria y a Caribe por huracán
    Personas caminan por una calle destruida por el paso del huracán Melissa, este viernes en Black River (Jamaica). (EFE/ ORLANDO BARRÍA)

    La Unión Europea (UE) anunció este lunes la asignación de otros 21.5 millones de euros ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela y Haití y a países del Caribe afectados por el paso del huracán Melissa.

    La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

    Así, 14.5 millones de euros se destinarán a lidiar con las consecuencias de la crisis en Venezuela, incluidas sus repercusiones en países vecinos como Colombia. Las áreas prioritarias de intervención serán la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición.

    Respuesta de emergencia

    Por otro lado, otros 5 millones de euros se destinarán a la respuesta de emergencia al huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití.

    Bruselas explico que los socios humanitarios de la UE ya están proporcionando agua potable, artículos de saneamiento y refugios de emergencia en estos países, mientras que la Unión Europea está preparando vuelos humanitarios y el despliegue de reservas de ayuda a través de su Mecanismo de Protección Civil.

    Se trata de fondos donados a través de ese mecanismo por Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania, que incluyen refugios, agua y saneamiento, equipos de protección y apoyo energético.

    Por su parte, España aporta un equipo médico con un hospital de campaña.

    Los 2 millones de euros restantes de esta partida se dedicarán a ayudar a las personas afectadas por la crisis en Haití, donde los niveles sin precedentes de violencia de las bandas siguen poniendo en peligro a muchas comunidades y obligando a la población a huir, apunto la CE.

    La financiación se utilizará para proporcionar ayuda alimentaria y apoyo a las poblaciones desplazadas.

