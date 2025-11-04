El Vaticano aclara la Virgen María no concede gracias ni media para salvar

En esta imagen de archivo el presidente Luis Abinader rinde homenaje a la imagen de la Virgen María en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. ( DIARIO LIBRE. )

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que la Virgen María no puede ser considerada "corredentora" y que no comparte con Jesús la potestad de salvar a la humanidad del pecado, por lo que no se proclamará un nuevo dogma. Con ello se pone fin a una larga disputa entre teólogos.

El prefecto del que fuera el Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó este martes un amplio documento titulado Mater Populi Fidelis en una rueda de prensa fuera del Vaticano.

El texto repasa los diversos títulos con los cuales se puede hablar de María, madre de Dios, y deja claro que no se la puede definir como "redentora", "mediadora" ni como alguien que concede gracias.

La explicación

"Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la Redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María.

Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana", señala el documento.

Asimismo, precisa que "en sentido estricto, no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la del Hijo de Dios encarnado" y, por lo tanto, tampoco se puede hablar de María "como mediadora" para alcanzar la salvación.

El texto añade que no concede gracias, sino que "María, en el orden de la gracia, debe entenderse como dispositiva", pues con su "protección maternal" ayuda "a disponernos a la vida de la gracia que solamente el Señor puede infundir en nosotros".

La cuestión de la "corredención" de la Virgen María ha sido objeto de intenso debate entre los teólogos, especialmente los mariológos, quienes estudian la teología dedicada a la madre de Jesucristo. El culto a María "corredentora" es sostenido sobre todo por algunos sectores católicos ultraconservadores, que desde hace años piden un nuevo dogma al respecto.

Verdades de fe

Los dogmas son verdades de fe que la Iglesia declara como irrefutables. En el caso de la Virgen son cuatro: que fue concebida sin pecado, que permaneció virgen, que fue Madre de Dios y que fue asunta a los cielos.

San Juan Pablo II se refirió en varias ocasiones a María como "corredentora", mientras que Benedicto XVI evitó el término. El papa Francisco, en una homilía improvisada en 2019, cerró el debate de manera tajante: "Cuando nos vengan con historias de que hay que declararla esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras".

Varios santos —como Padre Pío, Gabriel de la Dolorosa, Madre Teresa de Calcuta, Bartolo Longo, Maximiliano Kolbe, Edith Stein y sor Lucía de Fátima— usaron el título en algún momento. Por esa razón, a petición de la Santa Sede se formó una comisión en el XIII Congreso Mariológico Internacional celebrado en Czestochowa (Polonia) en 1996, que ya entonces rechazó proclamar un nuevo dogma.

Pese a ello, las solicitudes continuaron durante los años siguientes. El cardenal mexicano Juan Sandoval relató que se envió al papa Francisco una petición acompañada por las firmas de 570 obispos de 79 países, miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, así como 8 millones de laicos, recolectadas desde los años 90 a través de la campaña Vox Populi Mariae Mediatrici.