Volodímir Zelenski

Zelenski informa a la nueva primera ministra de Japón de sus planes para exportar armas

El presidente de ucrania también le habló de "la situación diplomática y de las oportunidades para hacer efectiva la presión sobre Rusia"

    Zelenski informa a la nueva primera ministra de Japón de sus planes para exportar armas
    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la que le informó de sus planes de empezar a exportar en noviembre armas.

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la que invitó a visitar Ucrania e informó de sus planes de empezar a exportar en noviembre armas de las que la industria de defensa ucraniana tiene excedentes, como los drones marinos.

    Zelenski también le habló a la primera ministra de "la situación diplomática y de las oportunidades para hacer efectiva la presión sobre Rusia" de forma que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte sentarse a negociar el final de la guerra.

    "He informado a la primera ministra sobre nuestras intenciones de desarrollar exportaciones controladas de armas y de construir alianzas fuertes para la producción conjunta de armamento capaz de proteger a nuestros amigos de las amenazas", escribió Zelenski al informar en sus redes sociales de la conversación.

    Defensa aérea

    El presidente ucraniano también informó a Takaichi de las necesidades de su país en materia de defensa aérea, y le agradeció su disposición a seguir ayudando a Ucrania con el envío de equipamiento energético para hacer frente de cara al invierno a las consecuencias de los ataques rusos contra el sistema eléctrico ucraniano.

    En un comunicado publicado por la oficina de Takaichi, la primera ministra nipona explicó que se comprometió ante Zelenski a seguir apoyando a Ucrania, como lo había hecho su predecesor en el cargo, y a los esfuerzos de Kiev "para lograr una paz justa y duradera".

    Ambos líderes también acordaron seguir trabajando para expandir las relaciones bilaterales. 

