Francia instalará en República Dominicana una academia regional contra el crimen organizado

Francia anunció la creación en República Dominicana de una Academia Regional de Lucha contra la Criminalidad Organizada, que comenzará a operar en 2026 y formará cada año a 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneros y analistas financieros de toda América Latina y el Caribe.

El proyecto fue revelado por el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista con el semanario Journal du Dimanche, donde subrayó que la iniciativa busca fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Aumentarán personal especializado

Barrot explicó que Francia aumentará en un 20 % el personal especializado en sus embajadas latinoamericanas y triplicará los medios de intervención, en respuesta al incremento del tráfico y consumo de cocaína en territorio francés.

"Las embajadas generan resultados, pero son insuficientes", admitió el canciller, al anunciar una ofensiva diplomática más ambiciosa en la región.

El ministro se encuentra en Colombia participando en la cuarta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde también abordará el tema del crimen organizado.

Antes, acompañó al presidente Emmanuel Macron en su visita de Estado a México, en la que ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación aduanera contra el narcotráfico.

Con esta nueva academia en Santo Domingo, Francia busca convertir a la República Dominicana en un centro de formación regional para fortalecer las capacidades judiciales y policiales frente a las redes del narcotráfico y sus ramificaciones financieras.