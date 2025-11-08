Francia instalará en República Dominicana una academia regional contra el crimen organizado
La nación europea busca convertir al país en un centro de formación regional para fortalecer las capacidades judiciales y policiales frente a las redes del narcotráfico
Francia anunció la creación en República Dominicana de una Academia Regional de Lucha contra la Criminalidad Organizada, que comenzará a operar en 2026 y formará cada año a 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneros y analistas financieros de toda América Latina y el Caribe.
El proyecto fue revelado por el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista con el semanario Journal du Dimanche, donde subrayó que la iniciativa busca fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Aumentarán personal especializado
Barrot explicó que Francia aumentará en un 20 % el personal especializado en sus embajadas latinoamericanas y triplicará los medios de intervención, en respuesta al incremento del tráfico y consumo de cocaína en territorio francés.
"Las embajadas generan resultados, pero son insuficientes", admitió el canciller, al anunciar una ofensiva diplomática más ambiciosa en la región.
- El ministro se encuentra en Colombia participando en la cuarta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde también abordará el tema del crimen organizado.
Antes, acompañó al presidente Emmanuel Macron en su visita de Estado a México, en la que ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación aduanera contra el narcotráfico.
Con esta nueva academia en Santo Domingo, Francia busca convertir a la República Dominicana en un centro de formación regional para fortalecer las capacidades judiciales y policiales frente a las redes del narcotráfico y sus ramificaciones financieras.