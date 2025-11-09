×
León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con las negociaciones de paz

León XIV también expresó su "sincero aprecio" por aquellos comprometidos a construir la paz

    León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con las negociaciones de paz
    El Papa León XIV preside la Liturgia de la Palabra con motivo del inicio del nuevo año pastoral de la Diócesis de Roma, en la archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, el 19 de septiembre de 2025. (AFP)

    El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz, tras el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

    "En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos", dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

    Un cese al fuego

    • En este sentido, el papa destacó que "si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones".

    León XIV también expresó su "sincero aprecio" por aquellos que, "a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra", en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz

