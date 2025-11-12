×
El número de migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central supera el millar este año

En uno de los últimos naufragios registrados por la agencia, 42 migrantes y refugiados desaparecieron al hundirse una lancha junto a la costa de Libia

    El número de migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central supera el millar este año
    Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este miércoles la reanudación de las actividades de búsqueda y rescate de barcos de migrantes en el Mediterráneo central. (EFE/LISA VERAN/MSF)

    El número de migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central, una de las más peligrosas del mundo, ha sobrepasado ya el millar este año, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

    En uno de los últimos naufragios registrados por la agencia, 42 migrantes y refugiados desaparecieron al hundirse junto a la costa libia la lancha neumática en la que viajaban el 3 de noviembre.

    En su mayoría se trataba de personas que huían del conflicto y la crisis en Sudán, aunque también había pasajeros de Camerún, Somalia y Nigeria, indicó un comunicado de la agencia de Naciones Unidas.

    "El trágico suceso, apenas unas semanas después de otros accidentes mortales cerca de Lampedusa (isla italiana entre Túnez y Sicilia) y Surman (en la costa occidental libia), muestra el constante peligro que afrontan refugiados y migrantes en la ruta", subrayó la agencia en un comunicado.

    Registro de muertes

    Desde que en 2014 la OIM lleva un registro constantemente actualizado de las muertes y desapariciones en rutas migratorias del mundo a través de la herramienta Proyecto Migrantes Desaparecidos, al menos 25,673 personas han perdido la vida en el Mediterráneo Central, un tercio de los reportados en todo el planeta (78,000).

    El año más mortífero en esa ruta que parte desde las costas de países como Libia o Túnez hacia otros como Italia o Malta fue 2016, con 4,574 víctimas.

