Arrestan a un sexto miembro de una presunta red de Hamás que escondía armas en Alemania

La GBA anunció el arresto provisional de un sexto integrante del presunto grupo de Hamás que supuestamente había escondido armas en Berlín. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía General del Estado de Alemania (GBA) anunció este jueves el arresto provisional de un sexto integrante del presunto grupo de Hamás que supuestamente había escondido armas en Berlín y en Viena para preparar atentados contra objetivos israelíes o judíos.

El arresto del individuo, que fue identificado tan sólo como Mahmoud Z., nacido en el Líbano, se produjo a bordo de un tren en la región alemana de Flensburg (norte), a la que el sospechoso acababa de cruzar procedente de Dinamarca.

De acuerdo con la GBA, está bajo sospecha de haber violado la Ley de Armas de Guerra y la Ley de Armas Alemana, debido a su papel en la adquisición de armamento para el grupo islamista Hamás.

Armas ilegales

En agosto de 2025, recibió presuntamente en el estado federado de Hesse (sur) un rifle automático, ocho pistolas y más de 600 piezas de munición de manos de Borhan El-K, otro supuesto integrante del grupo que fue detenido este miércoles cuando llegó a Alemania desde la República Checa.

Después, según la Fiscalía, Mahmoud Z. transportó las armas a Berlín, donde se las dio a Wael F. M., en cuya posesión fueron halladas cuando éste fue detenido en una redada a principios de mes en la que la Policía capturó a tres sospechosos en total.

El arrestado este jueves comparecerá mañana ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre la emisión de una orden de detención.

Como parte de la operación contra el presunto grupo, también fue detenido este mes en Londres en base a una orden europea un británico que se halla bajo sospecha de haber recogido un arsenal de cinco armas cortas en Berlín y haberlas trasladado a Viena, donde las habría almacenado en un espacio alquilado.

De acuerdo con la fiscalía alemana, el objetivo de la presunta red desmantelada era utilizar las armas para cometer atentados contra objetivos israelíes o judíos.