Macron recibe a Metsola en París antes de su encuentro el lunes con Zelenski

El presidente francés Emmanuel Macron gesticula mientras pronuncia un discurso durante la inauguración de la quinta edición de la Gran Exposición del Made in France, en el Palacio del Elíseo de París. ( EFE/EPA/LUDOVIC MARIN )

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este viernes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para tratar de los principales temas de la agenda legislativa comunitaria y de asuntos como la defensa, en vísperas de la visita el lunes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En un mensaje en su cuenta de X. Metsola agradeció a Macron los "excelentes intercambios" que tuvo en su entrevista en el Elíseo y subrayó su deseo de construir "juntos una Europa más fuerte eficaz y segura al servicio de los europeos".

Concretar prioridades

De acuerdo con el anuncio del encuentro que había hecho la presidencia francesa, el objetivo era "acelerar y concretar las prioridades de la agenda para una Europa soberana".

En concreto, se trataba de examinar los retos "de competitividad, de simplificación de normas europeas, de defensa europea, de aplicación del pacto de asilo y migraciones o también el futuro presupuesto de la Unión Europea".

También -siempre según el Elíseo- de "subrayar la buena cooperación entre el Parlamento Europeo y las autoridades francesas para reforzar la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo".

Para las autoridades francesas, mantener la sede de la Eurocámara en esa ciudad francesa es una cuestión estratégica.

Macron continuará con la agenda europea el próximo lunes, cuando recibirá a Zelenski para hablar en particular de cooperación militar y de la preparación de las garantías de seguridad que estarían dispuestos a ofrecer los países de la coalición de voluntarios a Kiev en caso de que hubiera un acuerdo de alto el fuego con Rusia.