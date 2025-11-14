Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo

Técnicos de la policía en el lugar del accidente de un autobús contra una parada en Östermalm, Estocolmo, Suecia. El incidente ha dejado varias personas heridas y hospitalizadas, y la policía ha confirmado múltiples fallecidos. ( EFE/EPA/CLAUDIO BRESCIANI / TT SWEDEN OUT )

Varias personas han muerto y otras más han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.

Víctimas

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades.