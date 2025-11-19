Kosovo tendrá que celebrar nuevas elecciones generales este año después de que haya fallado este miércoles en el Parlamento el segundo intento del partido Autodeterminación. ( FUENTE EXTERNA )

La exprovincia serbia de Kosovo tendrá que celebrar nuevas elecciones generales este año después de que haya fallado este miércoles en el Parlamento el segundo intento del partido Autodeterminación, ganador de los comicios del pasado febrero, para formar un nuevo Ejecutivo.

Autodeterminación, del actual primer ministro Albin Kurti, obtuvo hoy el apoyo de sólo 56 de los 120 diputados, cinco menos de los necesarios, por lo que la presidenta, Vjosa Osmani, tendrá que disolver el Legislativo y convocar nuevas elecciones, que se celebrarán probablemente a finales de diciembre.

El candidato de Autodeterminación, Glauk Konjufca, recibió el apoyo de 53 diputados, 48 de su partido y de ocho de las minorías étnicas no serbias.

"Sería arrogante enviar al país a elecciones de nuevo. Si se celebran en diciembre, ¿quién puede garantizar que no iremos de nuevo en marzo?", advirtió Konjufca en su discurso ante elpPleno, antes de la votación.

Votos en contra

En contra votaron las tres formaciones opositoras que dominaron la política kosovar en las últimas dos décadas, hasta que Kurti ganó las elecciones de 2021: el Partido Democrático, la Liga Democrática y la Alianza para el Futuro de Kosovo.

Esas tres formaciones se han negado desde entonces a entrar en una coalición con Autodeterminación o a apoyar la investidura de un Ejecutivo en minoría, argumentando que la dura postura de Kurti en el conflicto con Serbia, que no reconoce la soberanía proclamada por Kosovo en 2008, está perjudicando al país y deteriorando las relaciones con la Unión Europea.