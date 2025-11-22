El 'Daily Mail' está en negociaciones para comprar el 'Telegraph'

El propietario del tabloide 'Daily Mail' informó este sábado de que ha iniciado negociaciones exclusivas para comprar el periódico británico 'The Telegraph' por 500 millones de libras (570 millones de euros). ( FUENTE EXTERNA )

El propietario del tabloide 'Daily Mail' informó este sábado de que ha iniciado negociaciones exclusivas para comprar el periódico británico 'The Telegraph' por 500 millones de libras (570 millones de euros), una operación que puede crear un gigante editorial británico de tendencia derechista.

El conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), propiedad de Jonathan Rothermere y dueño del tabloide, comunicó que planea realizar una inversión sustancial en el Telegraph con el objetivo de acelerar su expansión internacional.

En concreto, DMGT está en conversaciones con RedBird IMI, la empresa conjunta entre los Emiratos Árabes Unidos y la firma de EE. UU. de capital privado RedBird Capital Partners, que controla el Telegraph.

Proceso rápido

Ambas partes han indicado que esperan que este proceso se concrete rápidamente, aunque se estima que el acuerdo sea sometido a una investigación por parte del regulador de la competencia.

Las dos partes están en negociaciones exclusivas para "finalizar los términos de la transacción y preparar la documentación regulatoria necesaria", precisó DMGT en un comunicado.

El presidente de DMGT declaró que siempre admiró el Telegraph, ya que su familia compartía "una profunda pasión por los periódicos y por los periodistas que los hacen."

"El Telegraph -añadió- es el periódico de gran formato más grande y de mayor calidad del Reino Unido, y he crecido respetándolo. Tiene una historia extraordinaria y ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del debate nacional británico durante muchas décadas."

"Bajo nuestra gestión, el Telegraph se convertirá en una marca global, al igual que el Daily Mail.", añadió.

DMGT afirmó tener "confianza en que cualquier proceso regulatorio pueda concluir de forma rápida y positiva".

"El panorama mediático actual es irreconocible comparado con el de hace una década. Los editores de noticias tienen que competir tanto con las vastas plataformas globales en línea como con fuentes de noticias digitales y en redes sociales, algunas de ellas muy poco fiables", indicó el grupo.

Un portavoz de RedBird IMI señaló que DMGT y RedBird IMI han trabajado "con celeridad" para alcanzar el acuerdo anunciado hoy.