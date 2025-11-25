×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alto al fuego en Ucrania
Alto al fuego en Ucrania

El papa urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones

Celebró las negociaciones para intentar pacificar Ucrania, impulsadas por los Estados Unidos de Donald Trump

    Expandir imagen
    El papa urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones
    El papa León XIV. (FUENTE EXTERNA)

    El papa León XIV ha urgido este martes a lograr un alto el fuego en Ucrania y ha celebrado que los países involucrados estén negociando: "Gracias a Dios parece que se están acercando en el diálogo", ha declarado.

    "Estamos esperando, hay que esperar, gracias a Dios están trabajando y parece que se están acercando en el diálogo", dijo el pontífice estadounidense al salir del palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.

    • Y agregó: "Hay diversos problemas pero, de todos modos, quisiera invitar a todos a un alto el fuego porque todavía están muriendo muchos".
    RELACIONADAS

    Pacificar a Ucrania

    El papa celebró las negociaciones para intentar pacificar Ucrania, impulsadas por los Estados Unidos de Donald Trump, y animó a seguir la vía del diálogo.

    "Hay que buscar el modo de sentarse a la mesa, trabajar y buscar con el diálogo una solución a estas guerras que ya tienen que terminar", urgió.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 