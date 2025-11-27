El papa aboga en Turquía por favorecer la contribución de las mujeres en la vida social

El papa León XIV pronuncia un discurso en la Biblioteca Nacional de Bestepe tras reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan (no aparece en la foto), en Ankara, Turquía. ( EFE/EPA/NECATI SAVAS )

El papa León XIV pidió este jueves que se favorezca la contribución de las mujeres en la vida social, en su discurso en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial de Turquía, primera escala del primer viaje internacional de su pontificado.

Tras un elogio a la familia, el pontífice estadounidense valoró "el amor conyugal y la aportación femenina" ante las autoridades y cuerpo diplomático tras haberse reunido con el presidente turco, Recep Erdogan.

"Las mujeres en particular, también a través del estudio y la participación activa en la vida profesional, cultural y política, se ponen cada vez más al servicio del país y de la influencia positiva del mismo en el panorama internacional", recordó el papa.

Y agregó que, "por lo tanto, hay que apreciar mucho las importantes iniciativas en este sentido, en apoyo de la familia y de la contribución femenina al pleno florecimiento de la vida social".

Movimientos de mujeres

Las palabras del pontífice llegan después de las protestas de los movimientos de mujeres que piden que Turquía vuelva a firmar el Convenio de Estambul de lucha contra la violencia de genero, del que el país salió en 2021.

León XIV también se refirió "a este engaño de las economías consumistas, en las que la soledad se convierte en negocio, conviene responder con una cultura que valore los afectos y los vínculos".