Ataque con drones navales paraliza una gran terminal petrolera rusa

Una de las mayores terminales petroleras de Rusia interrumpió el sábado su actividad por un ataque con drones navales, antes de nuevas conversaciones entre estadounidenses y ucranianos para poner fin a la guerra.

Este nuevo encuentro en Washington quedó eclipsado por la destitución de la mano derecha del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien debía encabezar la delegación, y por el intercambio de hostilidades entre ambos bandos.

El sábado, parte de Ucrania se despertó bajo una lluvia de drones y misiles rusos, que mataron a tres personas y provocaron daños en varios edificios de Kiev, según las autoridades.

Las explosiones nocturnas mantuvieron a muchos habitantes despiertos durante la noche, según periodistas de AFP, y privaron de electricidad a medio millón de hogares en la capital, dijo el Ministerio de Energía.

"Escuchamos una explosión muy fuerte", explicó Natalia Shkoda, una residente de 43 años. "Mi marido dijo: 'Puede que haya impactado nuestro coche'. Y cuando fui afuera, lo vi ardiendo".

El jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, lo denunció como "un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil".

En la misma jornada, drones navales atacaron una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorosíisk, en el sur del país y a orillas del mar Negro.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), el propietario de la terminal que incluye grupos estadounidenses como Chevron y ExxonMobil, denunció la acción como "un ataque terrorista".

A consecuencia de la acción, uno de los puntos de amarre de la terminal quedó inoperativo y la empresa anunció que las cargas se reanudarán "una vez las amenazas de drones se levanten".

El oleoducto de CPC, que empieza en Kazajistán, es una importante vía de transporte para el petróleo kazajo y uno de las más grandes del mundo en términos de volumen, pues gestiona alrededor del 1% del suministro global.

Ucrania no hizo comentarios ni reivindicó esta acción. En cambio, sí que asumió la responsabilidad por los ataques contra dos petroleros en el mar Negro que presuntamente transportaban petróleo ruso.

Los dos barcos fueron golpeados por explosiones enfrente de la costa turca el viernes por la tarde, dijo el Ministerio de Transportes del país euroasiático. Uno de ellos fue atacado nuevamente el sábado.

Una fuente del servicio de seguridad ucraniano SBU dijo a AFP que "drones navales habían atacado con éxito las embarcaciones".

Escándalo de corrupción

Las continuas hostilidades entre ambos bandos ponen en cuestión las posibilidades de éxito del plan impulsado por Estados Unidos para terminar con casi cuatro años de guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el sábado que su equipo negociador estaba viajando a Estados Unidos para revisar esta propuesta que inicialmente se consideró muy favorable a Rusia.

Representantes estadounidenses, ucranianos y europeos se reunieron la semana pasada en Ginebra para modificar el plan inicial, que incluía importantes cesiones territoriales de Kiev y una drástica reducción de sus fuerzas armadas.

La nueva ronda de conversaciones llega en un momento delicado para la administración de Zelenski, salpicada por un escándalo de corrupción, y para su ejército, que pierde terreno en el frente.

El viernes, el presidente ucraniano cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de anticorrupción registraran su domicilio.

La causa está vinculada, según diputados opositores, a un escándalo de corrupción en el sector energético que llevó este mes a varios arrestos y a la destitución de dos ministros.

Los investigadores de la agencia anticorrupción apuntan a un "sistema criminal", orquestado por un allegado del presidente, que permitió desviar 100 millones de dólares del sector energético.

Zelenski impuso en ese momento sanciones contra el presunto organizador, Timur Mindich, su antiguo socio de negocios y considerado amigo cercano.

Un diputado opositor aseguró que Yermak aparece en las grabaciones de algunos sospechosos, quienes le atribuyen órdenes para presionar a las estructuras anticorrupción.

El analista político Volodimir Fessenko aseguró que esta situación "debilita" la posición de Ucrania en las negociaciones. Rusia aprovechará "sin duda alguna" este escándalo, afirmó.