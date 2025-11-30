Las guerras de Ucrania y Gaza disparan ventas de principales fabricantes de armas

El incremento de las ventas y de los pedidos hizo que muchas compañías ampliaran su producción y sus instalaciones y establecieran nuevas filiales. ( FUENTE EXTERNA )

Las ventas de los cien mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5.9 % el año pasado hasta 679,000 millones de dólares (589,000 millones de euros) impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Las tensiones geopolíticas globales y regionales y una subida del gasto militar contribuyeron a alcanzar una cifra récord de ventas, con aumentos especialmente en Estados Unidos y en Europa.

El incremento de las ventas y de los pedidos hizo que muchas compañías ampliaran su producción y sus instalaciones y establecieran nuevas filiales, aunque todavía afrontan retos variados que podrían afectar a los costes y a los plazos de entrega, según el informe.

Las ventas totales de las 39 compañías estadounidenses presentes entre las cien primeras alcanzaron 334,000 millones de dólares (290,000 millones de euros), un 3.8 % más.

Seis de las diez mayores firmas son de ese país, entre ellas las tres primeras, Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman.

El SIPRI resalta no obstante que los numerosos retrasos y los déficit presupuestarios afectan al desarrollo y producción de programas clave como el de los cazas F-35, los submarinos de la clase Columbia y los misiles balísticos intercontinentales Sentinel.

"Los retrasos y el aumento de costes afectarán de forma inevitable los planes y el gasto militar estadounidenses. Esto podría tener un efecto multiplicador en los esfuerzos del Gobierno por recortar el gasto militar excesivo y mejorar la eficacia presupuestaria", apunta el informe.

Subida en las ventas de las firmas europeas

De los 36 fabricantes europeos, 23 registraron un aumento de la facturación, y el volumen total subió un 13 % hasta 151,000 millones de dólares (131,000 millones de euros), debido a la demanda por la guerra en Ucrania y a la amenaza de Rusia.

Navantia, la única empresa española en la lista, bajó tres puestos, del 85 al 88, con unos ingresos por venta de armas de 1,270 millones de dólares (1,102 millones de euros), un 4 % más, según el informe, que advierte de que la dependencia de minerales críticos podría complicar, sin embargo, los planes de rearme en Europa, advierte el SIPRI.

Rostec y United Shipbuilding Corporation, las dos firmas rusas en el top 100, alcanzaron unas ventas de 31,200 millones (27,070 millones de euros), un 23 % más, gracias a la demanda interna y a pesar de las sanciones internacionales que, junto con la falta de mano de obra especializada, podría ralentizar la producción y limitar las innovaciones.

"Necesitamos no obstante ser cautos al hacer predicciones de ese tipo, ya que la industria armamentística rusa ha demostrado su resiliencia durante la guerra en Ucrania, contradiciendo las expectativas", advierte el SIPRI.

Récord de compañías de Oriente Medio

Por primera vez, nueve compañías del top 100 proceden de Oriente Medio, con unas ventas conjuntas de 31,000 millones de dólares (27,000 millones de euros), un 14 % más.

Tres firmas israelíes acapararon algo más de la mitad de la cifra total, 16,200 millones de dólares (14,056 millones de euros), un 14 % más.

"La creciente respuesta a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido un impacto pequeño en el interés en las armas israelíes. Muchos países siguieron haciendo nuevos pedidos con compañías de Israel en 2024", destaca el informe.

Cinco firmas turcas, con una subida total en sus ventas del 11 %, y una emiratí, que entra por primera vez, figuran también en la lista.

La región Asia-Oceanía fue la única donde hubo un descenso en las ventas de los principales fabricantes de armas, un 1.2 % menos, debido a la caída de las firmas chinas por las acusaciones de corrupción, que han provocado el aplazamiento o la cancelación de varios grandes contratos.

Tanto las grandes compañías japonesas como surcoreanas continuaron aumentando sus ventas, un 40 % y un 31 %, respectivamente.