Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo de Umérov con representantes de EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este domingo, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

"Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington.

"Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.

El jefe de Estado Ucraniano, que escribió su mensaje tras haber sido informado de lo que llamó "los principales parámetros del diálogo, los puntos destacados y algunos resultados", precisó que espera un "informe completo" de la delegación que le llegará en una reunión personal.

En una reunión mantenida en Florida entre la delegación liderada por Umérov y el grupo de representantes de Estados Unidos, encabezado por el Secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ambas partes abordaron el plan de paz para acabar con la guerra ruso-ucraniana, que va camino de cumplir el próximo mes de febrero cuatro años desde que comenzó.

"Queda mucho trabajo"

Tras la reunión, el propio Rubio señaló que la sesión de trabajo fue "productiva".

"Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", afirmó Rubio tras el encuentro con Umérov.

Por su parte, Umérov se refirió en su canal de Telegram a la reunión como una cita en la que se lograron "progresos significativos" hacia la paz merecida y en el "alineamiento de posiciones con el lado estadounidense".

"Nuestros objetivos clave -seguridad, soberanía y una paz fiable- se mantienen sin cambios y son compartidos por el lado estadounidense", señaló Umérov, quien afirmó que, por delante, quedan "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto" que sirva de solución.

La delegación ucraniana la componen, junto a Umérov, entre otros, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kilitsia, la embajadora de Kiev en Estados Unidos, Olga Stefanishina, y el subdirector de la Dirección de Desarrollo Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadím Skibitsky.

En el lado estadounidense, además de Rubio, se reunieron con Umérov y su equipo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, entre otros.

