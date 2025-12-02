Si Europa quiere guerra con Rusia, "estamos listos", afirma Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Vladímir Putin rechazó hoy las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Europeos

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", dijo.

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda".

"No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", aseveró.

Además, acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.