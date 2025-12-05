Macron cierra una visita a China centrada en Ucrania y en lograr "reequilibrio" económico

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla mientras asiste a una conferencia de prensa conjunta con el presidente de China durante su reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China. ( EFE/EPA/ADEK BERRY / POOL )

El presidente francés, Emmanuel Macron, abandonó este viernes la ciudad de Chengdu, en el centro de China, poniendo fin a una visita de Estado de tres días centrada en la guerra de Ucrania, el reequilibrio económico entre China y la Unión Europea y la ampliación de la cooperación bilateral entre París y Pekín.

La cadena estatal CCTV informó de la partida de Macron, que llegó a China el miércoles y fue recibido el jueves en la capital china con una ceremonia oficial en el Gran Palacio del Pueblo por su homólogo chino, Xi Jinping, con quien mantuvo una reunión en la que pidió a Pekín implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania.

Paz "robusta y duradera"

El mandatario francés insistió en que Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una "responsabilidad particular" para avanzar hacia "una paz robusta y duradera" y solicitó a Pekín apoyar "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas" durante el invierno.

Xi afirmó que China "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y expresó su esperanza de que las partes puedan alcanzar un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".

Rechazó además "toda acusación irresponsable y discriminatoria" sobre la posición china, recordando que Pekín mantiene contactos con todas las partes implicadas en el conflicto, hacia el cual ha mantenido una postura ambigua desde su estallido.

Este viernes, en declaraciones a la prensa desde la Universidad de Sichuan, Macron aseguró que vio estos días en Xi una "voluntad de contribuir a la estabilidad y a la paz", al tiempo que lamentaba que Rusia es "la única que no quiere la paz".

Ambos líderes abordaron también la situación en Oriente Medio. Xi reiteró que China y Francia trabajarán juntas para promover "una solución completa, justa y duradera" al conflicto y anunció una ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Desequilibrios "insostenibles"

En el terreno económico, Macron advirtió en Pekín de que la economía mundial afronta "desequilibrios que se están volviendo insostenibles", entre ellos un déficit comercial global respecto a China, una demanda interna china insuficiente y problemas de competitividad en Europa.

Así, alertó de que "la peor forma de gestionar esta situación sería una guerra comercial" y defendió que los retos deben abordarse "mediante la cooperación".

Xi replicó que la cooperación económica y comercial bilateral "ha ganado en volumen y en calidad" y describió a Francia como "un socio económico y comercial importante e insustituible".

Afirmó que China ofrecerá "un clima de negocios justo, transparente, no discriminatorio y previsible" a las empresas de ambos países y destacó que el XV plan quinquenal chino, que regirá la segunda economía del mundo el próximo lustro, "ofrecerá importantes oportunidades al mundo".

La visita incluyó la firma de doce acuerdos bilaterales en áreas como patrimonio cultural, educación, investigación científica, aviación y cooperación medioambiental, así como una reunión del Consejo de Empresas Franco-Chino, donde Macron insistió en la necesidad de "abrir una nueva etapa" en la asociación económica con el gigante asiático.

En Chengdu, donde concluyó su viaje, el líder francés volvió a reunirse con Xi en un encuentro informal, una circunstancia poco habitual dado que el presidente chino no suele desplazarse a otras ciudades para acompañar a mandatarios extranjeros durante sus visitas, aunque también lo hizo cuando Macron viajó a la ciudad meridional de Cantón en 2023.

El dirigente francés defendió en Chengdu una "nueva vía de reequilibrio" entre China y la UE, pidió mayor apertura del mercado chino, reclamó el fin de las restricciones de exportación y subrayó que Europa debe "proteger los sectores desestabilizados", especialmente en la automoción.

El presidente francés abogó también por un aumento de la inversión directa china en Europa, al considerar que esta etapa de la relación debe incluir instalaciones industriales chinas en sectores en los que "existe una verdadera ventaja tecnológica", como baterías, litio refinado, eólica o fotovoltaica.

Aseguró, además, que Francia anima esta dinámica porque crea valor y empleo en Europa.

Macron viajó acompañado de su esposa y de más de una treintena de directivos de empresas francesas.