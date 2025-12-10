×
María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado ya está en Oslo

Viajó a ese país a recibir el premio Nobel

María Corina Machado ya está en Oslo
Gran Hotel en Oslo, Noruega, donde se loja María Corina Machado. (FUENTE EXTERNA)

La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó el jueves a Oslo, anunció el Comité Nobel pasada la medianoche y pocas horas después de la entrega del galardón, que fue recibido en su nombre por su hija.

"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.

Machado salió de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad desde agosto de 2024.

    AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 