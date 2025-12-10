María Corina Machado ya está en Oslo

Gran Hotel en Oslo, Noruega, donde se loja María Corina Machado. ( FUENTE EXTERNA )

La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó el jueves a Oslo, anunció el Comité Nobel pasada la medianoche y pocas horas después de la entrega del galardón, que fue recibido en su nombre por su hija.

"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.

Machado salió de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad desde agosto de 2024.

