María Corina Machado ya está en Oslo
Viajó a ese país a recibir el premio Nobel
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó el jueves a Oslo, anunció el Comité Nobel pasada la medianoche y pocas horas después de la entrega del galardón, que fue recibido en su nombre por su hija.
"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.
Machado salió de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad desde agosto de 2024.