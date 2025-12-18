Air Europa prolonga la cancelación de vuelos a Venezuela al menos hasta el 11 de enero

La aerolínea española Air Europa ha prolongado el periodo de cancelación de los vuelos entre España y Caracas al menos hasta el próximo 11 de enero, pendiente de la evolución de la situación en Venezuela y el Caribe sur por las tensiones entre EE. UU. y el país suramericano.

La compañía canceló temporalmente los vuelos con origen y destino en Caracas el pasado 24 de noviembre y todavía no los ha retomado, por lo que ofrece a los clientes cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de los billetes debido a esta situación.

En una entrevista con EFE, el presidente del grupo Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, reconoció hace unos días que la cancelación de estos vuelos desde la última semana de noviembre supone "muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios".

El 100 % de los billetes de Air Europa de esta ruta estaban vendidos y muchos de los clientes que compraron los pasajes pedirán la devolución del importe, en tanto que otros esperarán a volar cuando puedan, detalló.

Además de Air Europa, otras compañías como Iberia y Plus Ultra (España) y TAP (Portugal) mantienen las operaciones con Venezuela suspendidas y tampoco tienen autorización de vuelo en este país por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Creciente tensión

A últimos de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de un tensión creciente entre ambos países.

No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó entonces a los medios la portavoz del sindicato español de controladores aéreos USCA, Susana Romero.