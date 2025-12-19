Sin evidencias de que el brote español de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Bellatera (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta de ambos cuerpos para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA). ( EFE )

El gobierno de la región española de Cataluña (noreste) aseguró este viernes que no hay evidencias ni indicios de que el virus que ha causado un brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes saliera del laboratorio IRTA-CReSA, dedicado a la investigación en sanidad animal.

Para ello se basa en el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del ministerio español de Agricultura, así como en la auditoría encargada para conocer el origen, explicó el responsable regional de Ganadería, Òscar Ordeig, en una comparecencia de prensa en la sede del IRTA-CReSA.

Sus instalaciones están situadas en Cerdanyola del Vallès (provincia catalana de Barcelona), zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos de PPA.

Según Ordeig, el informe de los técnicos europeos y ministeriales sostiene que "no hay evidencias ni indicios" de que el origen del virus sea ese laboratorio, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien" y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora".

Subrayó que la auditoría encargada a un grupo de expertos por el gobierno regional, que se está ultimando, también concluye que "los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente", a falta de una documentación extra que se ha requerido.

El propio presidente regional de Cataluña, Salvador Illa, mostró hoy la "máxima transparencia y colaboración" por parte de su gobierno en relación con todas las investigaciones.

"Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", incidió.

Investigación

A su vez, Ordeig resaltó que el laboratorio facilitó ayer a las fuerzas de seguridad información y "muestras" que ya se habían remitido también al resto de administraciones públicas que tratan de averiguar el origen del brote.

En cualquier caso, matizó que la prueba definitiva para saberlo llegará al completar la secuenciación del virus, ya que se conocerá entonces si coincide con cepas de ese laboratorio o no.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA se mantiene en 26, a la espera de confirmarse uno nuevo sospechoso, todos en la zona citada, sin que se hayan notificado infecciones en granjas de cría de cerdos.

Al margen, Japón ha aceptado importar carne de cerdo de origen español almacenada en cámaras frigoríficas desde antes del inicio de este brote, según las autoridades catalanas.

Según Ordeig, España tiene abiertas negociaciones con el país asiático para garantizar que las exportaciones de porcino de zonas no afectadas por la PPA puedan continuar.

El impacto se centra en el ámbito comercial, porque la declaración de focos ha llevado a unos cuarenta países a bloquear más de un centenar de certificados sanitarios de exportación de productos españoles del cerdo.