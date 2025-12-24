Roban en España una réplica de un cuadro del Greco pensando que era el original

Unos desconocidos robaron este miércoles de madrugada una copia del cuadro del Greco 'La Magdalena Penitente' de una parroquia en un pueblo de Sevilla (sur de España), creyendo que era el lienzo original, que se encuentra en la misma iglesia pero protegido por un sistema de seguridad.

Los autores del robo han accedido a la iglesia de San Eutropio de Paradas (Sevilla) por la puerta lateral de su sacristía sobre las cuatro de la madrugada, cuando saltó la alarma, según adelantó el periódico digital local 'El Pespunte' e informaron a EFE fuentes de la investigación.

Se sospecha de un "robo por encargo"

Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo y que los ladrones pretendían llevarse el original del cuadro, la obra más importante del edificio que está dentro de un habitáculo protegido con una reja y un sistema propio de alarma.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha pasado parte de la mañana en el edificio recogiendo huellas y datos sobre este suceso.

'La Magdalena Penitente' es un cuadro datado entre 1580 y 1585, con características propias del estilo espiritual y manierista de Doménikos Theotokópoulos, pintor nacido en Creta (Grecia) en el siglo XVI y conocido como 'Greco'.

El 'Greco', después de vivir parte de su vida en Italia donde se rodeó de pintores renacentistas, acabó su carrera en Toledo (centro de España) e influido por el renacentismo de Tiziano y Tintoretto desarrolló un estilo muy personal de figuras alargadas, casi fantasmales, muy expresivas y un uso de los colores que buscan el contraste y la iluminación divina.

Se desconoce cómo 'La Magdalena Penitente' llegó a esta parroquia sevillana, pero en su día se hizo una copia para que fuese admirada de cerca por el público general, mientras el original está protegido y fuera de la mirada pública.