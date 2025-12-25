×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rusia
Rusia

Rusia condena los intentos de EE. UU. de desestabilizar a Venezuela

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, añadió que Moscú "aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".

    Expandir imagen
    Rusia condena los intentos de EE. UU. de desestabilizar a Venezuela
    La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, durante su intervención en una actividad. (FUENTE EXTERNA)

    Rusia condenó este jueves los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales.

    "Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE. UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo", señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

    La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú "aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".

    • Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como "caos legal", al haberse "reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje", informa la agencia TASS.

    De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su "pragmatismo y racionalidad", se solucione el asunto "en el marco de las normas jurídicas internacionales".

    RELACIONADAS

    Presencia militar en el Caribe

    Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

    El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 