Von der Leyen ve entrada de Ucrania en UE una garantía "clave", tras reunión con líderes

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la entrada de Ucrania en la Unión Europea (UE) es "una garantía de seguridad clave", tras mantener una reunión con otros líderes europeos sobre la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Kiev.

"Buen debate hoy con líderes europeos sobre nuestro apoyo a Ucrania, su seguridad y la reconstrucción del país. En última instancia, la prosperidad de un Estado ucraniano libre yace en la adhesión a la UE. También es una garantía de seguridad clave por sí misma", escribió la política alemana en sus redes sociales.

Agregó que la entrada en el club comunitario "no solo beneficia a los países que se unen", sino que "como muestran las sucesivas oleadas de ampliación, toda Europa se beneficia".

Nueva reunión

El portavoz del Gobierno polaco, Adam Szlapka, ya había indicado en sus redes sociales que el primer ministro del país, Donald Tusk, iba a participar a las 11:00 horas (10:00 GMT) en una nueva reunión de líderes europeos sobre Ucrania.

Este nuevo intercambio de los mandatarios europeos se produce después de que el domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiera a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida.

Tras ese encuentro, Trump afirmó que el "95 %" del plan de paz de 20 puntos está resuelto, pero el presidente estadounidense reconoció igualmente que aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluido, entre otras cosas, el futuro de la región del Donbás.