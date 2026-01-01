Disturbios de Nochevieja en Francia dejan 925 autos quemados y más de 500 arrestos

En la Nochevieja del pasado año, el Ministerio del Interior había contabilizado 984 vehículos quemados en Francia y 420 detenidos en diferentes incidentes. ( AFP )

Al menos 925 autos fueron incendiados en Francia durante la Nochevieja en altercados que ya se han hecho habituales desde hace muchos años durante esas celebraciones y en los que fueron arrestadas 505 personas, indicó este jueves el Ministerio del Interior en un comunicado.

Son cifras más elevadas que el pasado año, cuando se habían contabilizado 420 arrestos y 984 automóviles incendiados, pero pese a todo el departamento de Interior afirmó que la impresión de los prefectos (delegados del Gobierno) es que había sido "una noche menos agitada".

El canal France Info había precisado unas horas antes que el departamento del Bajo Rin con capital en Estrasburgo, había sido el más afectado por las quemas de autos, con al menos 117, seguido por el del Ródano, con capital en Lyon, con al menos 82.

En París y en su área metropolitana fueron detenidas al menos 125 personas, según la Fiscalía de la capital.

Entre esos arrestados en el área metropolitana de París había una sola mujer y una quincena de menores.

Un total de 90.000 policías y gendarmes habían sido movilizados en toda Francia para hacer frente a los posibles incidentes que habitualmente se producen durante la Nochevieja, de ellos 10.000 en París y su área metropolitana.

Un llamado a la firmeza por los altercados

El ministro del Interior, Laurent Núñez, había asumido que habría disturbios y altercados, como ocurre todos los años, pero había insistido en dar a las fuerzas del orden la consigna de "firmeza" y de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violencia o desperfectos.

En concreto, había advertido de que los agentes intervendrían "sistemáticamente" para detener a los autores.

