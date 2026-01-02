León XIV se suma al duelo por la tragedia del incendio de Suiza

Una captura de un video obtenido de la cuenta X de @Tyroneking36852 muestra un incendio en un bar en Crans-Montana, una estación de esquí en el cantón de Valais, Suiza, la madrugada del 1 de enero de 2026. ( AFP )

El papa León XIV se sumó este viernes al duelo por las víctimas del incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana la pasada Nochevieja, en el que han muerto más de cuarenta personas y 115 han resultado heridas.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado en nombre del pontífice un telegrama de condolencias por las víctimas del incendio al obispo de la diócesis de Sion, monseñor Jean-Marie Lovey, informó hoy la Santa Sede.

"Tras conocer el trágico incendio ocurrido en Crans Montana la noche del 1 de enero, que se cobró más de cuarenta vidas y dejó numerosos heridos, su Santidad el Papa León XIV se une al duelo de las familias y de toda la Confederación Suiza. Desea expresar su compasión y preocupación por los familiares de las víctimas", indica el telegrama.

El papa "reza para que el Señor acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en sus corazones o en sus cuerpos. Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza", concluye el mensaje del pontífice.

El suceso

Las autoridades suizas traban este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de "proporciones aterradoras".

La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, dijo que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

El incendio se declaró hacia la 01:30 del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.