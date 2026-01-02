Suben a 119 los heridos en el incendio de un bar en estación de esquí suiza con 40 muertos

Imagen de la calle de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, donde se registró en la noche de ayer, Nochevieja de 2025, una explosión y el incendio posterior en un bar de laha provocado varios muertos y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país. ( EFE )

Las autoridades suizas dijeron este viernes que los heridos en el incendio de un local nocturno en la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, son 119, cuatro más que los comunicados anteriormente.

En relación al número de fallecidos, se indicó que han sido 40, como se había establecido en la víspera.

Posible origen del incendio

La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la procuradora Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos "se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general", señaló la procuradora general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.