Identifican a las cuarenta víctimas del incendio de bar en Suiza

La gente reacciona mientras se reúne alrededor de un monumento improvisado para presentar sus respetos colocando flores, velas y mensajes cerca del bar Constellation, el 4 de enero de 2026, en Crans-Montana en honor a las víctimas del incendio que arrasó el lugar. ( FUENTE EXTERNA )

Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en Crans Montana han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.

Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de éstas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

Causas del incendio aún por confirmar

En la noche del 31 de diciembre, un incendio se declaró en un bar popular entre los turistas de la lujosa localidad turística de Crans-Montana, en el sur de Suiza.

Rápidamente, la catástrofe causó decenas de víctimas mortales en un lugar con capacidad para 300 personas y otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

"Todo apunta a que el fuego se originó en las velas encendidas o en las bengalas que se colocaron sobre las botellas de champán", declaró el viernes 2 de enero la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.

Los investigadores también tendrán que determinar si la espuma insonorizante del techo del sótano del establecimiento, que se incendió rápidamente, respetaba las normas.

Los gerentes del sitio, Jacques y Jessica Moretti, son una pareja francesa contra quien la Justicia suiza ha abierto una investigación por "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia".

El país decretó un día de luto nacional para el próximo viernes 9 de enero.