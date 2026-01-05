×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rusia
Rusia

Rusia lanza nueve misiles y 165 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 137

Las fuerzas rusas lanzaron nueve misiles balísticos Iskander-M y antiaéreos guiados S-300 desde las regiones rusas de Briansk y Vorónezh

    Expandir imagen
    Rusia lanza nueve misiles y 165 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 137
    Una mujer se encuentra cerca del lugar de un ataque con un dron ruso a una clínica médica privada en Kiev, Ucrania, el 5 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

    Rusia lanzó anoche contra Ucrania nueve misiles balísticos y antiaéreos guiados, así como 165 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 137, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y de 26 drones en diez localizaciones y la caída de fragmentos derribados en nueve.

    El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del domingo y durante la noche nueve misiles balísticos Iskander-M y antiaéreos guiados S-300 desde las regiones rusas de Briansk y Vorónezh y 165 aparatos no tripulados de ataque desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk, Shatálovo y Oriol.

    De los drones lanzados por Rusia, unos cien eran Shahed y el resto eran Gerbera o de otro tipo, agrega el reporte.

    Drones derribados

    Hasta las 08.00 horas del lunes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 137 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, centro y este del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Facebook.

    • El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

    La Fuerza Aérea advirtió a la hora de la publicación del comunicado de que el ataque continuaba y que había varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 