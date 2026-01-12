Los rusos vuelven al trabajo con sus ciudades colapsadas por la nieve

Los expertos adelantan que esta semana destacará por sus bajas temperaturas e intensas precipitaciones ( EFE )

Los rusos volvieron este lunes al trabajo tras las largas fiestas navideñas bajo las nevadas más fuertes del invierno, que se prolongarán a lo largo de toda esta semana y que prácticamente han colapsado muchas ciudades de la parte europea del país, según anuncian los meteorólogos.

En pleno centro de Moscú funcionan a destajo los quitanieves y los barrenderos palean en grupos montañas blancas que llegan a los tres metros de altura en algunos barrios.

Muchos automóviles están aparcados bajo una gruesa capa de nieve que sus propietarios limpian con escobillas. Donde no pueden pasar las máquinas, los transeúntes caminan por estrechos y resbaladizos senderos.

Los expertos adelantan que esta semana destacará por sus bajas temperaturas e intensas precipitaciones: la capital rusa, sobre la cual la víspera cayó el 20 % de la norma de precipitaciones mensuales, continuará la nevada debido a ciclones en esta región.

Yevgueni Tishkovets, especialista del Centro Fobos, adelantó en su canal de Telegram que las temperaturas en la capital rusa oscilarán este lunes entre los 3 y 6 grados centígrados bajo cero, pero para mediados de semana bajarán a entre 8 y 11 grados bajo cero.

En el este y sudeste de la región de Moscú la capa de nieve alcanzará medio metro y en las carreteras existe peligro de heladas, por lo que advirtió particularmente a los conductores.

Las autoridades de la capital rusa, que ya han retirado 750,000 toneladas de nieve de la ciudad, alertaron en Telegram que debido a las nevadas podrían variar algunas rutas del transporte público.

El Ministerio de Emergencias de Rusia alertó de una nueva nevada en la capital rusa -aunque no tan fuerte como la del pasado 9 de enero- y llamó a peatones y conductores a extremar las precauciones.

En la segunda ciudad del país, San Petersburgo, conocida por su clima particularmente húmedo, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados bajo cero, según indicó el meteorólogo Mijaíl Leus en su canal de Telegram.

Frente frío

El Centro de Hidrometeorología de Rusia también informó en su portal oficial que en la sureña región de Krasnodar, incluyendo el balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, se impondrá un frente frío que impulsará nevadas y temperaturas de entre los 3 y 5 grados bajo cero.

En la región de Tver, ubicada entre Moscú y San Petersburgo, donde en los últimos días ya las precipitaciones superaron el 60 % de la norma mensual, los meteorólogos anuncian que el lunes volverán las intensas nevadas, con temperaturas de 12 grados bajo cero.

A su vez, la región de Sarátov también se verá afectada por las nevadas, ventiscas, neblina y heladas en las carreteras, según afirmó al portal Vzgliad-Info el meteorólogo local Dmitri Mítarev, al señalar que a lo largo de la semana las temperaturas continuarán bajando hasta mínimos de 17 grados bajo cero.