Suecia anuncia envío de oficiales militares a Groenlandia para preparar maniobras aliadas

Una ciudadana camina por una calle de Nuuk, la capital de Groenlandia y su ciudad más grande. ( AFP )

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse "por las buenas o las malas" con la isla.

Dinamarca refuerza "a partir de hoy" presencia militar en Groenlandia

También Dinamarca anunció el miércoles que refuerza desde ahora su presencia militar en Groenlandia, codiciada por Donald Trump, poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

"El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El presidente francés también lanza advertencia

Una violación de la soberanía de Groenlandia acarrearía "consecuencias en cascada" que serían "inéditas", advirtió este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre este territorio autónomo de Dinamarca que Estados Unidos quiere arrebatar a este aliado de la OTAN.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas", dijo Macron durante una reunión de su consejo de ministros, según la vocera del gobierno, Maud Bregeon.

El pasado 7 de enero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump debate "activamente" con su equipo la compra de Groenlandia.

Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.









