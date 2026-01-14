Bruselas propone que dos tercios de los 90,000 millones a Ucrania vayan a apoyo militar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece una rueda de prensa sobre un préstamo para apoyar las necesidades financieras de Ucrania en 2026 y 2027, en Bruselas, Bélgica. ( EFE/ OLIVIER HOSLET )

La Comisión Europea propuso este miércoles que 60,000 millones de euros del préstamo de 90,000 millones que la Unión Europea concederá a Ucrania para 2026 y 2027 se destinen a apoyo militar y que se dé preferencia a las compras de equipamiento en países europeos.

Los restantes 30,000 millones de euros se destinarían a apoyo presupuestario para permitir que el país en guerra siga financiado servicios públicos y el funcionamiento del Estado, según la propuesta presentada por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

"Rusia no da señales de ablandarse, de arrepentimiento ni de buscar la paz. Al contrario, durante la Navidad, vimos cómo intensificó sus ataques, matando civiles y atacando infraestructuras energéticas. Esto debe terminar. Todos deseamos la paz para Ucrania, y para ello, Ucrania debe estar en una posición de fuerza", dijo en una rueda de prensa.

La propuesta legislativa concreta el acuerdo alcanzado por los líderes de la UE el pasado diciembre para conceder un crédito de 90,000 millones a Kiev financiado con la emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto comunitario ante la falta de apoyos para hacerlo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones debido al rechazo de Bélgica y otros socios.

Apoyo militar

Bruselas propone destinar 60,000 millones de ese crédito a dar apoyo militar al país y plantea que se dé preferencia a las compras de equipamiento de defensa producido en la propia Ucrania, en los países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, Noruega, Suiza, Islandia y Lichtenstein, siempre que sea posible.

"Si estas adquisiciones necesarias no son posibles en esta región o en el momento oportuno, entonces ocasionalmente también sería posible adquirir el equipamiento fuera de la Unión Europea y de esa región geográfica", explicó von der Leyen.

La UE busca así contribuir con las ayudas a Kiev al desarrollo de la base industrial y de defensa europea y conseguir un retorno en términos de empleo, pero al mismo tiempo asegurar que Ucrania tendrá el equipamiento que necesite con rapidez aunque ello suponga recurrir a compras en Estados Unidos u otros países.

"Ucrania está en guerra con Rusia y necesita apoyo a tiempo", dijo von der Leyen, quien instó a los Estados miembros y la Eurocámara a aprobar rápido las propuestas para que el primer pago pueda producirse en abril.

Como todos los programas de asistencia europea a Ucrania hasta el momento, el desembolso de los fondos estará condicionado a que Kiev cumpla una serie de condiciones que deberían asimismo allanar su camino hacia la adhesión a la UE, con reformas en materias como la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho, entre otras.

La devolución, cuando pague Rusia

El Ejecutivo comunitario propone que Ucrania, que recibirá el préstamo sin intereses, solo tenga que devolverlo una vez que Moscú le haya pagado reparaciones de guerra, por lo que von der Leyen insistió en que la UE "se reserva el derecho de usar los activos rusos inmovilizados" para apoyar a Kiev si es necesario.

Reiteró que la UE los mantendrá inmovilizados hasta que acabe la guerra y Rusia pague compensaciones por el daño causado a Ucrania y subrayó que la idea de un "préstamo de reparación" financiado con el efectivo que generan "sigue sobre la mesa".

Emisiones de deuda

Una vez las propuestas sean aprobadas, la Comisión Europea podría emitir deuda en los mercados financieros con el respaldo del margen del presupuesto comunitario gracias a las contribuciones que harán al mismo los 24 Estados miembros que participarán en el préstamo.

Hungría, Eslovaquia y República Checa rechazaron en diciembre participar en el mecanismo, por lo que este se articulará como una "cooperación reforzada".

Dado que Ucrania no debe reembolsar el crédito hasta recibir compensaciones, la propuesta no prevé un plazo fijo para que la UE tenga que devolver el principal que tomará prestado en los mercados, pero el bloque sí deberá ir pagando los intereses de la deuda.

Estima que estos ascenderán a unos 3,000 millones de euros al año que deberán presupuestarse en el próximo marco financiero plurianual.

El Ejecutivo comunitario utilizará la misma estrategia de emisión de deuda diversificada que ha usado ya para financiar anteriores programas de asistencia a Ucrania o las ayudas del fondo de recuperación, que incluye bonos y letras con distinto vencimiento que, en general, han obtenido una fuerte demanda.