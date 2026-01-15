El papa recibió a familiares de jóvenes italianos muertos en el incendio de Crans Montana

El papa León XIV durante un encuentro con las familias de los jóvenes fallecidos en el incendio de Crans-Montana, en la Ciudad del Vaticano. ( EFE/EPA/VATICANO )

El papa León XIV recibió este jueves a los familiares de los seis chicos y chicas italianos fallecidos en el incendio de la nochevieja en un bar de Crans Montana, en Suiza, y en el que murieron 40 jóvenes y hubo más de cien heridos, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

En su discurso a las familias, el pontífice expresó su "profunda conmoción" por este encuentro "en este momento de gran dolor y sufrimiento".

"Una de las personas más queridas y apreciadas por ustedes ha perdido la vida en una catástrofe de extrema violencia, o se encuentra hospitalizada durante un largo periodo, con el cuerpo desfigurado por las consecuencias de un terrible incendio que ha golpeado a todo el mundo", dijo el papa.

A las familias, el pontífice dijo que "no puede explicarles" por qué "tuvieron que afrontar semejante prueba".

"El afecto y las palabras humanas de compasión que les dirijo hoy parecen muy limitados e impotentes. Por otro lado, el Sucesor de Pedro, a quien han venido a encontrar hoy, se lo afirma con fuerza y convicción: ¡su esperanza no es vana, porque Cristo verdaderamente ha resucitado!", intentó consolar el pontífice.

Y agregó: "Tengan la seguridad de su cercanía y su ternura: Él no está distante de lo que están viviendo; al contrario, lo comparte y lo lleva con ustedes. Del mismo modo, toda la Iglesia".

"Tengan la seguridad de sus oraciones (de toda la Iglesia) y las mías por el descanso de sus difuntos, por el consuelo de sus seres queridos que sufren, y por ustedes mismos, que los acompañan con su ternura y amor" ,agregó.

Instó a las familias a dirigir sus lágrimas a la Virgen de los Dolores "sin reservas y busquen en ella el consuelo maternal que puede darles".

"Como ella, sabrán esperar pacientemente, en la noche del sufrimiento pero con la certeza de la fe, el amanecer de un nuevo día; y redescubrirán la alegría", dijo a los padres que han perdido a sus hijos.

Dolor de los afectados

El papa ya había querido unirse al dolor de los afectados enviando tras la tragedia un telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, al obispo de la diócesis de Sion, monseñor Jean-Marie Lovey, en el que expresaba que rezaba por las víctimas y sus familias.

El pontífice estadounidense y peruano expresó "su compasión y preocupación por los familiares de las víctimas" y rezó para "que el Señor acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en sus corazones o en sus cuerpos".

Entre los 12 jóvenes italianos heridos del incendio del Bar 'Le Constellation' que se encuentran ingresados en el Hospital Niguarda del Milán, siete se encuentran intubados en cuidados intensivos y otros cinco se encuentran en el Centro de Quemados, donde reciben atención médica constante. Una joven italiana continúa ingresada en Suiza.

Los familiares de los jóvenes fallecidos mantendrán también este jueves una reunión con miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Carlo Nordio, para "coordinar una línea común respecto al posible proceso tanto en Suiza como en italia, así como evaluar otras iniciativas", explicaron en un comunicado fuentes gubernamentales.