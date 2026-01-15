×
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Von der Leyen: "Groenlandia puede contar con nosotros política y económicamente"

La presidenta de la CE enfatizó que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN

    Expandir imagen
    Von der Leyen: Groenlandia puede contar con nosotros política y económicamente
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa tras la reunión del Colegio de Comisarios en Lemesos, Chipre. (EFE/EPA/GEORGE CHRISTOPHOROU)

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que Groenlandia puede contar con la Unión Europea "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el bloque comunitario.

    En una rueda de prensa junto al presidente de Chipre por el inicio de la presidencia del Consejo de este país, Von der Leyen enfatizó que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN pero apuntó a que la UE seguirá trabajando en ello "con todos sus socios", entre los que incluyó explícitamente a Estados Unidos.

    "Lo que está claro es que Groenlandia puede contar con nosotros políticamente, económicamente y financieramente. En lo que se refiere a su seguridad, los debates sobre la seguridad del Ártico son principalmente una cuestión clave para la OTAN, (...) pero también son tremendamente importantes para nosotros", señaló.

    Propuesta apoyo

    Von der Leyen explicó que la Comisión Europea ha propuesto duplicar el apoyo a Groenlandia en su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, presentado meses antes de que comenzaran las amenazas de Trump hacia el territorio.

    • Asimismo, consideró que la UE "tiene una buena reputación" en Groenlandia y cuenta con una excelente cooperación con sus autoridades.

    "Por eso, continuaremos nuestro trabajo respecto a la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluyendo a Estados Unidos", precisó. 

