Candidatos socialista y ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal

Varias personas ejercen su derecho al voto para las elecciones presidenciales de Portugal, en el colegio electoral instalado en el Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre de Lisboa, este domingo. ( EFE )

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, con el 98,75 % de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 31 % de los sufragios, seguido de Ventura, con el 23,65 %.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,82 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes más atrás.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura del Estado.

Participación

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.