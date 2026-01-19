×
El papa, profundamente apenado por el accidente ferroviario de España

El accidente ferroviario ha dejado al menos 39 muertes y decenas de heridos

    El papa, profundamente apenado por el accidente ferroviario de España
    El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus, la oración tradicional del domingo, desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 18 de enero de 2026. (EFE)

    El papa León XIV se declaró hoy profundamente apenado por el accidente ferroviario de España, que ha causado al menos 39 muertes y decenas de heridos, expresó su pésame a las familias de las víctimas y alentó a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia.

    León XIV ha enviado un telegrama al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el que se dice "profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos".

    Envia pésame a familiares

    • Asimismo, el papa "hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

    "Mientras alienta a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia, el santo padre imparte a todos, por intercesión de nuestra señora del Pilar, la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el señor resucitado", concluye el telegrama.

