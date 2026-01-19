×
Guerra entre Rusia y Ucrania
Guerra entre Rusia y Ucrania

Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

Pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas

    Expandir imagen
    Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta
    El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

    "En los próximos días tenemos que estar extremadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", dijo Zelenski según la agencia Ukrinform.

    "Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", agregó.

    Planes rusos 

    Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

    • Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.
