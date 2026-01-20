ONU: ataques rusos para dejar sin calefacción a ucranianos violan las normas de la guerra

Un soldado ucraniano pasa por delante de un generador de diésel con la ópera de Odesa de fondo. La ONU critíca que las fuerzas rusas volvieron a alcanzar de nuevo una infraestructura energética de la ciudad sureña de Odesa, dejando sin luz a parte de los abonados a la red eléctrica nacional. ( EFE/ MARCEL GASCÓN )

Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas de Ucrania, dirigidos a dejar sin calefacción ni electricidad a los civiles ucranianos, violan claramente las normas de la guerra y deben terminar, aseguró este martes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

"Insto a las autoridades rusas a que cesen de inmediato estos ataques, es espantoso ver a la población civil sufrir de esta manera", señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas tras una nueva noche de bombardeos que dejaron sin energía a cientos de miles de personas en ciudades como Kiev y Odesa.

Zonas residenciales

En la capital ucraniana, recordó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 5,600 edificios residenciales de varias plantas se encontraban este martes sin calefacción debido a los ataques.

La mayoría de ellos apenas la habían podido reanudar recientemente, tras los cortes provocados por ataques similares el 9 de enero.

Este tipo de ataques dirigidos a hacer sufrir a la población civil "afectan en particular a las personas más vulnerables, entre ellas niños, personas mayores y con discapacidad", subrayó Türk.

La ofensiva contra la infraestructura energética ucraniana, recordó Naciones Unidas, se inició en octubre, ha afectado al menos a 20 regiones del país y repite una estrategia similar lanzada por Rusia en 2024.