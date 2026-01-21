×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incidente en Foro de Davos
incidente en Foro de Davos

Organización del Foro de Davos confirma incidente "relacionado con humo" sin consecuencias

El incidente ocurrió durante la visita del presidente de EE.  UU., Donald Trump, al Centro de Congresos

    Expandir imagen
    Organización del Foro de Davos confirma incidente relacionado con humo sin consecuencias
    Un testigo, participante en esta reunión, dijo a EFE que había visto a dos miembros del cuerpo de bomberos llevando con ellos extintores en el interior del recinto. (FUENTE EXTERNA)

    La organización del Foro de Davos confirmó este miércoles un incidente "relacionado con humo" durante el evento, pero precisó que la situación fue controlada rápidamente y que en ningún momento puso en riesgo a los participantes.

    Este incidente coincidió con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Centro de Congresos donde se realiza esta reunión de líderes, lo que disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales.

    Un testigo, participante en esta reunión, dijo a EFE que había visto a dos miembros del cuerpo de bomberos llevando con ellos extintores en el interior del recinto.

    Reacciones y aclaraciones oficiales

    En una declaración oficial, el Foro Económico Mundial señaló que este suceso "se controló rápidamente" y que "la seguridad de los participantes ha estado garantizada en todo momento", lo cual "siempre es una prioridad fundamental".

    "Estamos en estrecho contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia pertinentes. Las autoridades locales consideran que el incidente está resuelto", agregó.

    • Según versiones difundidas en redes sociales, el Centro de Congresos de Davos habría sido evacuado, algo que no ocurrió, según constató el equipo de EFE que cubre el evento.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 