Rusia advierte que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá paz en Ucrania

Rusia mantiene su posición de que Ucrania debe retirar sus tropas de las regiones anexionadas para avanzar hacia la paz.

    Rusia advierte que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá paz en Ucrania
    El presidente ruso, Vladimir Putin. (EFE)

    El Kremlin advirtió este jueves que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz "duradera" en Ucrania, tras las negociaciones mantenidas en la madrugada del viernes entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

    "Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (...) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero", dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, según la agencia TASS.

    Ushakov precisó que dicha solución debe seguir "la fórmula acordada en Anchorage", en alusión a la cumbre de agosto de 2025 entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste renunció a exigir a Moscú un inmediato alto el fuego como primer paso para el arreglo del conflicto.

    "Nosotros, como subrayó Vladímir Putin, estamos sinceramente interesados en el arreglo de la crisis ucraniana por métodos político-diplomáticos. Pero, mientras esto no ocurra, Rusia proseguirá de manera consecuente logrando los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla", destacó.

    Como es habitual, el diplomático insistió en que "las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica", aunque las bajas temperaturas y la nieve han frenado desde finales del pasado año su ofensiva en el corazón del Donbás.

    • Rusia insiste en que Ucrania retire a sus tropas de las cuatro regiones anexionadas en 2022 por Moscú, especialmente, del Donbás, que el ejército ruso no ha logrado tomar en casi cuatro años de cruentos combates.
